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Опубликовано 01 июля 2026, 16:00
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В России начались продажи улучшенного седана Belgee

Новинка уже появилась в автосалонах марки
В РФ стартовали продажи улучшенного седана Belgee. Белорусский автобренд объявил о появлении на российском рынке седана S50 в обновлённых комплектациях. Покупателям автомобиль предложен с единственным двигателем и в трёх вариантах исполнения: Актив, Стиль, Престиж.
В России начались продажи улучшенного седана Belgee
Belgee

Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с. и 152 Нм крутящего момента.

Базовое оснащение модели в версии Актив осталось без изменений. Оно включает аналоговую панель приборов с 3,5-дюймовым экраном, медиасистему с тачскрином диагональю 8,0 дюйма. Такие машины можно узнать по галогеновой головной оптике, 15-дюймовым стальным колёсным дискам и тканевой обивке салона.

Та же машина с автоматической трансмиссией дополнительно оборудована климат-контролем, бесключевым доступом, дистанционным запуском двигателя и электрическими стеклоподъёмниками.

© Belgee

В перечне опций исполнения Стиль появляются светодиодная головная оптика, мультируль, камера заднего вида, а «зимний» пакет, помимо подогрева передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, обзавёлся обогревом лобового стекла.

Топовой модификации Престиж также положены подогрев задних сидений, люк со шторкой, а также 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов и медиасистему с тачскрином того же размера, аудиосистему с 6 динамиками.

Цены на Belgee S50 в России стартуют с отметки 1 899 000 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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