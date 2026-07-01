В России начались продажи улучшенного седана Belgee

Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с. и 152 Нм крутящего момента.

Базовое оснащение модели в версии Актив осталось без изменений. Оно включает аналоговую панель приборов с 3,5-дюймовым экраном, медиасистему с тачскрином диагональю 8,0 дюйма. Такие машины можно узнать по галогеновой головной оптике, 15-дюймовым стальным колёсным дискам и тканевой обивке салона.

Та же машина с автоматической трансмиссией дополнительно оборудована климат-контролем, бесключевым доступом, дистанционным запуском двигателя и электрическими стеклоподъёмниками.