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Опубликовано 02 июля 2026, 08:21
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Россияне начали активно раскупать машины одного бренда

Спрос на Lada вырос в июне на 14,3%
В РФ резко вырос спрос на машины одного бренда. По итогам июня 2026 года дилеры отечественной марки Lada реализовали 30 600 новых автомобилей, что на 14,3% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.
Россияне начали активно раскупать машины одного бренда
Lada

Бестселлером тольяттинского автогиганта остаются машины семейства Granta, продажи которых по сравнению с июнем 2025 года остались практически на том же уровне. В прошлом месяце на них остановили свой выбор 11 505 покупателей.

На второй строчке с результатом 6 053 реализованных легковушки разместилась Vesta. Этот результат лучше прошлогоднего на 3,2%. Замыкает тройку наиболее востребованных моделей Lada внедорожник Niva Travel. В июне дилеры продали 3 594 машины, а рост по сравнению в прошлым годом составил 20,6%.

Кроме того, спросом на российском рынке пользовались Iskra (3 359 шт., +20,6% относительно мая 2026), Niva Legend (2 759 шт., +13,1% к июню 2025), универсалов и фургонов Largus (2 413 и 510 шт.).

Всего в период с января по июнь россияне купили 154 143 автомобиля Lada, а доля марки на российском рынке достигла 24,4%.

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Автор:Светлана Ходос
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