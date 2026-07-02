В России начали расти цены на ОСАГО

Опубликовано 02 июля 2026, 07:321 мин.
В России начали расти цены на ОСАГОСтраховщики связывают изменения тарифов с новой методикой расчёта выплат
В РФ начали расти цены на ОСАГО. Страховые компании начали корректировать тарифы на «автогражданку». Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), связано это с новыми правилами расчёта выплат на восстановительный ремонт, которые ввёл Центробанк, и которые приведут к увеличению компенсации. Об этом пишут IZ.RU.
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«Они (страховщики — прим. ред.) начали подготавливаться к этим нововведениям, начали учитывать их уже сейчас в своей деятельности, для того чтобы тарифа хватало на покрытие таких выплат», — заявили в РСА.
В первую очередь, полис станет дороже для водителей, которые часто становятся виновниками аварий, из-за чего компании часто платят пострадавшим.
А вот для безаварийных водителей изменения будут минимальны благодаря «сложившейся конкурентной среде».
Напомним, ранее Банк России ввёл новый порядок расчёта выплат на восстановительный ремонт, который вынуждает страховые компании проводить его по рыночным ценам и более честно. В итоге размер компенсации, как ожидается, вырастет на 10%.
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Источник:Известия
Автор:Светлана Ходос
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