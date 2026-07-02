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Опубликовано 02 июля 2026, 14:28
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Популярный кроссовер Jetour предложат россиянам под новой маркой

Производство автомобиля продолжится в Калининграде
Популярный в РФ кроссовер Jetour предложат под новой маркой. В распоряжении Quto.ru оказалось Одобрение типа транспортного средства на модель T1, выпуск которого налажен на калининградской сборочной площадке «Автотор». Судя по документу, не исключено, что в скором времени автомобиль сменит шильдики на Votour.
Популярный кроссовер Jetour предложат россиянам под новой маркой
Jetour

По предварительным данным, моторная гамма новинки будет включать в себя двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра. Привод — передний или полный.

Не исключено, что в перспективе под маркой Votour начнётся производство более крупных вседорожников Jetour T2.

В компании Jetour от комментариев отказались.

Стоит отметить, что концерн Chery постепенно сводит своё присутствие на российском рынке к минимуму, и уже многие из машин суббрендов локализованы на предприятиях холдинга AGR и предложены покупателям под новыми марками. Например, модели Chery теперь известны как Tenet, Jaecoo — как Jeland, Lepas — как Tenet Plus.

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Автор:Светлана Ходос
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