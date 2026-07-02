У нашей гоночной команды сгорела машина! Но мы вновь на старте

Подготовка к этапу шла как обычно. В частности, весь четверг участники чемпионата России с утра до вечера тренировались на трассе. Наступал вечер, шла последняя тренировочная сессия, результаты дня были для команды в целом позитивными, как вдруг машина Рустама остановилась на обочине трека. И не просто остановилась: из-под капота показались языки пламени! Такое периодически случается и обычно не превращается в катастрофу: на любом гоночном автомобиле есть система пожаротушения, плюс на трассе дежурит пожарная машина. Но в этот раз возгорание было очень сильным и бортовая система не справилась, а работавшие на трассе маршалы и пожарные действовали не слишком оперативно. Когда пожар всё-таки ликвидировали и машину привезли в боксы, на неё страшно было смотреть. К примеру, почти ничего не осталось ни от фар, ни от карбоновых крыльев — они просто расплавились.

Впрочем, главной проблемой, конечно, были не кузовные детали. Огонь, а потом вода серьёзно повредили электрику и электронику автомобиля, от проводки до электронных «мозгов», управляющих работой двигателя и других ключевых агрегатов и систем. И это не просто проблема, а мега-проблема. В силу сложностей с логистикой, мягко говоря, не всегда в распоряжении команд есть полный набор запасных частей, необходимых для восстановления автомобиля. Особенно если речь идёт о столь сложно устроенных и дорогих узлах. И оперативно получить нужные детали из Европы просто невозможно: в Россию они запросто могут ехать полгода.

Поэтому сразу было понятно: продолжение выступлений Рустама в чемпионате России под угрозой. А когда по возвращению на базу Innostage AG Team занялась разборкой автомобиля и оценкой его состояния, то очень скоро пришла к неутешительному выводу: оперативно восстановить Cupra Leon не удастся, и этот гоночный сезон для Рустама закончен.