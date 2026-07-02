У нашей гоночной команды сгорела машина! Но мы вновь на старте

У нашей гоночной команды сгорела машина! Но мы вновь на стартеВ эти выходные стартуем на гонках в Нижнем Новгороде
Формула-1, как самые популярные гонки в мире, немного искажает наше представление о реальности. Вот на очередном Гран-При машина разбивается об отбойник: в боксы команды автомобиль привозят в виде кучки обломков, но проходит ночь — и пилот выезжает на старт на новеньком болиде. И кажется, что везде и всегда так. Что в случае серьёзной аварии или поломки механики отработают ночную смену, менеджер команды среди ночи достанет нужные запчасти (если их нет в запасе), и к утру всё будет хорошо. Но на соревнованиях национального уровня, к сожалению, хэппи-энд случается далеко не всегда. И наша партнёрская команда пару недель назад оказалась в очень сложной ситуации.
Катастрофа на домашней трассе
Лидер коллектива Innostage AG Team Рустам Фатхутдинов ударно провёл первый гоночный уикенд этого сезона: в обеих майских гонках в Подмосковье пересёк линию финиша третьим. Второй этап чемпионата России проходил в Казани — и эта трасса казалась идеально подходящей, чтобы Рустам прыгнул повыше. Во-первых, сам гонщик из столицы Татарстана, буквально вырос на местном автодроме и знает на нём каждую трещину в асфальте. И год назад выиграл на этой трассе две гонки из четырёх состоявшихся. Во-вторых, команда Innostage AG Team — тоже казанская, а шанс добиться успеха на домашней для своего коллектива гонке — всегда дополнительная мотивация для спортсмена.
Подготовка к этапу шла как обычно. В частности, весь четверг участники чемпионата России с утра до вечера тренировались на трассе. Наступал вечер, шла последняя тренировочная сессия, результаты дня были для команды в целом позитивными, как вдруг машина Рустама остановилась на обочине трека. И не просто остановилась: из-под капота показались языки пламени! Такое периодически случается и обычно не превращается в катастрофу: на любом гоночном автомобиле есть система пожаротушения, плюс на трассе дежурит пожарная машина. Но в этот раз возгорание было очень сильным и бортовая система не справилась, а работавшие на трассе маршалы и пожарные действовали не слишком оперативно. Когда пожар всё-таки ликвидировали и машину привезли в боксы, на неё страшно было смотреть. К примеру, почти ничего не осталось ни от фар, ни от карбоновых крыльев — они просто расплавились.
Впрочем, главной проблемой, конечно, были не кузовные детали. Огонь, а потом вода серьёзно повредили электрику и электронику автомобиля, от проводки до электронных «мозгов», управляющих работой двигателя и других ключевых агрегатов и систем. И это не просто проблема, а мега-проблема. В силу сложностей с логистикой, мягко говоря, не всегда в распоряжении команд есть полный набор запасных частей, необходимых для восстановления автомобиля. Особенно если речь идёт о столь сложно устроенных и дорогих узлах. И оперативно получить нужные детали из Европы просто невозможно: в Россию они запросто могут ехать полгода.
Поэтому сразу было понятно: продолжение выступлений Рустама в чемпионате России под угрозой. А когда по возвращению на базу Innostage AG Team занялась разборкой автомобиля и оценкой его состояния, то очень скоро пришла к неутешительному выводу: оперативно восстановить Cupra Leon не удастся, и этот гоночный сезон для Рустама закончен.
Несложно представить эмоции молодого пилота. В прошлом он не раз участвовал в соревнованиях на немолодой технике, регулярно теряя хорошие результаты из-за её ненадёжности. В прошлом году гонщик, наконец, пересел на современный автомобиль — и это сразу сказалось на результатах. Пришли первые победы и можно было задуматься о борьбе за призовое место в чемпионате России. А теперь внезапно всё под вопросом.
Для пилота сезон закончен, для команды продолжается
Но, к счастью, в Российской серии кольцевых гонок есть сразу несколько классов, и наша партнёрская команда представлена не только в топовом. Поэтому наш гоночный сезон не просто продолжается: он вполне может стать ещё ярче и эмоциональнее. Потому что мы переключаем свое внимание на гонщиков, выступающих в самом массовом классе, где гонки раз за разом проходят особенно увлекательно.
Этот класс называется «Туринг-лайт», и в нем на старт выходят компактные автомобили, большинство из которых (когда ещё продавались в России) были известны на рынке как бюджетники: Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris. Но, попав в руки отечественных гоночных команд, эти хэтчбеки и седаны превращаются в весьма злых «зверьков». На них появляются мощные гоночные тормоза, подвеска с шарнирами вместо сайлент-блоков, регулируемые амортизаторы, секвентальные коробки (механика, но с последовательным, как на мотоцикле, переключением без сброса газа). И о прозвище «бюджетник» приходится забыть: если хотите купить такую машину, готовьте не меньше 10 млн рублей.
При этом желающих погонять на таких автомобилях более чем достаточно: в этом году на старт стабильно выходит больше 20 машин. И, если в топовом классе выступают только полноценные профессионалы, в «Туринг-лайте» среди участников есть немало тех, кто только осваивает кольцевые гонки. Как следствие — борьбы здесь много, и очень часто доходит до вылетов, контактов и столкновений (в том числе массовых). А также эмоциональных выяснений после финиша, кто же был виноват в случившемся. Так что скучно точно не будет.
Лидер Innostage AG Team в классе «Туринг-лайт» – молодой петербуржец Кирилл Зиновьев, который уже провёл в чемпионате России несколько сезонов и имеет на своем счету победы в гонках. После двух этапов спортсмен, выступающий на автомобиле Audi A1, занимает 9 место в общем зачёте, но всерьёз рассчитывает по ходу оставшейся части сезона бороться за позиции в первой пятёрке общего зачёта. А нас отдельно радует тот факт, что Кирилл — открытый и весьма разговорчивый человек, он никогда не отказывается в подробностях прокомментировать те или иные гоночные эпизоды. Так что в оставшиеся пять гоночных уикендов нам гарантированы и интересное развитие событий на трассе, и увлекательные рассказы о случившемся от первого лица.
Всего в классе «Туринг-лайт» команда Innostage AG Team представлена тремя автомобилями. На ещё одной Audi A1 выступает достаточно опытный Александр Чачава, в этом году обративший на себя внимание креативной расцветкой автомобиля. По мнению старожилов гоночного паддока, это чуть ли не лучший дизайн за 13 лет существования Российской серии кольцевых гонок. Третий пилот команды, Руслан Зарифьянов, проводит свой дебютный сезон на всероссийском уровне. Так что пилот, управляющий автомобилем Kia Rio, сможет рассказать нам, с какими вызовами сталкивается новичок на российском кольце и как с этими вызовами справляться.
В эти выходные очередной этап чемпионата России пройдет в Нижнем Новгороде, на самой извилистой и скользкой трассе сезона. Первая гонка с участием нашей команды пройдет в субботу, а вторая — в воскресенье.
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