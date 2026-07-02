Опубликовано 02 июля 2026, 15:001 мин.
Россиян на машинах обязали оформлять один документ в АбхазииДля автотуристов стал обязателен местный аналог ОСАГО
Россиян на машинах обязали оформлять один документ в Абхазии. Власти соседней с Россией страны приняли постановление, согласно которому все въезжающие в страну автотуристы должны покупать местный аналог «автогражданки». Сам закон об обязательной страховке был принят в 2022 году, а поправки к нему одобрены в июне 2026 года.
РИА Новости / Томас Тхайцук
Стоимость полиса зависит от сроков пребывания в Абхазии и варьируется от 500 рублей за трое суток до 8 500 рублей за ОСАГО на год. Купить её можно онлайн, на границе, в офисах региональных страховых компаний и на ряде местных постов ГАИ.
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