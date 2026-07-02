Россиян на машинах обязали оформлять один документ в Абхазии

Для автотуристов стал обязателен местный аналог ОСАГО

Россиян на машинах обязали оформлять один документ в Абхазии. Власти соседней с Россией страны приняли постановление, согласно которому все въезжающие в страну автотуристы должны покупать местный аналог «автогражданки». Сам закон об обязательной страховке был принят в 2022 году, а поправки к нему одобрены в июне 2026 года.