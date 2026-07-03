Платные дороги захотели сделать временно бесплатными для части россиян

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для многодетных семей сезонного лимита бесплатного или льготного проезда по платным автомобильным дорогам в летний период. Такая мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в иной период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками», — заявили авторы инициативы.

По мнению авторов инициативы, семьи с детьми в период летних отпусков и школьных каникул зачастую ездят на личных автомобилях как самом доступном и комфортном транспортном средстве на отдых и к родственникам.

При этом траты на проезд по платникам могут стать значительной частью расходов для семейных бюджетов, особенно если речь идёт о больших расстояниях. Нововведение же снизит финансовую нагрузку и «повысит доступность семейного отдыха, оздоровительных поездок», а также будет «логически продолжать» другие действующие льготы.

Предполагается, что оформлять льготу нужно будет на портале «Госуслуг» или через личный кабинет транспондера, но в последнем случае нужно подтверждать статус льготника и данных на машину. Действовать она должна только на один семейный автомобиль.

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