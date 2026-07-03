Платные дороги захотели сделать временно бесплатными для части россиян

Платные дороги захотели сделать временно бесплатными для части россиянВ Госдуме выступили за отмену платы для многодетных летом
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для многодетных семей сезонного лимита бесплатного или льготного проезда по платным автомобильным дорогам в летний период. Такая мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в иной период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками», — заявили авторы инициативы.
По мнению авторов инициативы, семьи с детьми в период летних отпусков и школьных каникул зачастую ездят на личных автомобилях как самом доступном и комфортном транспортном средстве на отдых и к родственникам.
При этом траты на проезд по платникам могут стать значительной частью расходов для семейных бюджетов, особенно если речь идёт о больших расстояниях. Нововведение же снизит финансовую нагрузку и «повысит доступность семейного отдыха, оздоровительных поездок», а также будет «логически продолжать» другие действующие льготы.
Предполагается, что оформлять льготу нужно будет на портале «Госуслуг» или через личный кабинет транспондера, но в последнем случае нужно подтверждать статус льготника и данных на машину. Действовать она должна только на один семейный автомобиль.
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