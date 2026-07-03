Россиянам раскрыли опасность длительной стоянки машин на холостом ходу

«Современные автомобили не требуют длительной работы двигателя на холостом ходу. Если необходимо несколько минут подождать пассажира, открыть ворота или дать двигателю стабилизироваться после холодного запуска, это не представляет проблемы. Однако оставлять автомобиль заведенным на 10-20 минут без объективной необходимости не имеет практического смысла», — пояснил эксперт.

Он отметил, что после запуска двигателя действительно нужно немного подождать, но не более 30-60 секунд, которых достаточно, чтобы моторное масло распределилось по всем узлам и образовало защитную плёнку. После этого можно начинать движение, но пока пока не будет достигнута рабочая температура, стараться обходиться без резких ускорений и торможений.

«Регулярная работа на холостом ходу также имеет накопительные негативные последствия», — предупредил Ожогин.

Он отметил, что в таких условиях повышается расход топлива, растёт уровень вредных выбросов и быстрее образуются отложения в самом двигателе и выхлопной системе. В первую очередь, уязвимы современные турбомоторы.

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