День ГАИ: праздник, который встречают на посту

Согласно официальной статистике, в 1936 году в СССР было 136 488 автомобилей, из которых 132 тысячи – грузовики и автобусы. Легковушек – менее четырёх тысяч! С тех пор ситуация заметно изменилась: парк страны вырос в сотни раз – на 1 января только официально зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств, из которых лишь 8 миллионов – грузовики и ещё примерно 750 тысяч – автобусы. Остальные 59 миллионов – легковые автомобили.

Построены миллионы километров новых дорог, резко возросли скорости, усложнились развязки и перекрёстки, появились новые участники дорожного движения – средства индивидуальной мобильности. А постовой – всё так же главный и на тротуаре, и на проезжей части: он первым придёт на помощь, разрешит сложную ситуацию, наведёт порядок. И самое страшное, что может случиться однажды с дорогой – исчезновение с неё сотрудников ГАИ: есть примеры с сопредельных территорий, пугающие своим хаосом и беззаконием, урок которых следует выучить дистанционно.

Новый век принёс новые технологии, которые призваны облегчить труд инспекторов, появились высокотехнологичные комплексы фотовидеофиксации, нейросети и базы данных, электронные помощники и многое другое. Однако вклад простого полицейского в обеспечение безопасности и комфорта автомобильных дорог остается неизменным, и заменить его некем. Именно сотрудник ГАИ по-прежнему является залогом и гарантом того, что мы, автомобилисты и пешеходы, велосипедисты и даже самокатчики, доберемся до конечной точки своего маршрута в целости и сохранности: обеспечение тотального соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения – его достижение.

А служба, как и много лет назад, «и опасна, и трудна». Но работа есть работа, её нужно делать каждый день, невзирая на круглые даты. Иначе тысячи людей могут попасть в беду.

С праздником, товарищи офицеры! С днем рождения, ГАИ!

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