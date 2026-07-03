Страховщики объяснили причины занижения цен на запчасти

Как заявил глава РСА по методологии Евгений Васильев, в справочниках цены действительно могут отличаться, так как в них учитываются не только оригинальные, но и неоригинальные детали. Последние нередко значительно дешевле, что позволяет страховщикам сэкономить на выплатах.

«Эта отсечка, так называемый порог определения некачественных запасных частей, он сейчас поднимается. Ожидаем, что, соответственно, меньшее количество неоригинала будет в справочнике, и, естественно, это приведёт, по предварительным оценкам, к росту средней выплаты на 8–9%», — отметил представитель союза.

Впрочем, делают это страховщики не ради защиты прав автомобилистов, а из-за новой методики расчёта выплат, которую ранее утвердил Банк России. Она запрещает учитывать неоригинальные запчасти, а также обязывает страховые компании полностью учитывать расходники и одноразовые детали. Например, уплотнители и наклейки.

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