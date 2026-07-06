В России импортозаместили могучие двигатели для Aurus

«Для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, а также для автомобилей на электрической тяге в схеме последовательного гибрида. Двигатель внутреннего сгорания разработан в НАМИ для импортозамещения иностранных агрегатов в России», — отметили разработчики мотора.

Отдача рядной 2,2-литровой «чётвёрки» составляет 220 л. с. и 420 Нм крутящего момента.

Разработчики уточняют, что благодаря конструктивным особенностям использоваться здесь может распределённый, непосредственный или комбинированный впрыск, что даёт «возможность адаптации под требования различных заказчиков».

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