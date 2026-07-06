Tenet представил новый бизнес-седан для России

Размеры четырёхдверки составят 4757 х 1832 х 1469 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2770 мм.

Моторная гамма автомобиля будет включать турбомоторы объёмом 1,6 и 2,0 литра. Характеристики двигателя начального уровня не раскрываются, отдача более производительного составляет 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента. Сочетаться с агрегатом станет 8-ступенчатый «автомат». Тандем обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 9,0 секунды.

Оснащаться новинка будет 10,25-дюймовой виртуальной приборкой, мультимедиа с 15,6-дюймовым тачскрином, передними сиденьями с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, атмосферной подсветкой салона, акустикой Sony и панорамной крышей.

Сроки премьеры Tenet A8 на российском рынке пока не раскрываются. Производство модели будет налажено на экс-заводе Hyundai в Шушарах.

Читайте также: