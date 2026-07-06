Флагманский кроссовер Chery предложат россиянам под новым брендом

Технически новинка не будет отличаться от исходника. Её длина составит 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, расстояние между осями составит 2800 мм.

Под капотом будет установлена 2,0-литровая рядная «турбочетвёрка» на 245 л. с. и 375 Нм крутящего момента, работающая в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод — полный. На разгон с места до 100 км/ч модели потребуется 8,0 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.