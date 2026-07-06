Флагманский кроссовер Chery предложат россиянам под новым брендом

Опубликовано 06 июля 2026, 13:501 мин.
Флагманский кроссовер Chery предложат россиянам под новым брендомНа выставке Иннопром представлен Tenet T9
Самый дорогой кроссовер Chery предложат россиянам под новой маркой. На проходящей в эти дни в Екатеринбурге выставке Иннопром российская компания Tenet представила новый вседорожник T9, который является перелицованным Tiggo 9. Как стало известно Quto.ru, в автосалонах марки автомобиль появится во второй половине 2026 года.
Quto.ru / Максим Ракитин
Технически новинка не будет отличаться от исходника. Её длина составит 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, расстояние между осями составит 2800 мм.
Под капотом будет установлена 2,0-литровая рядная «турбочетвёрка» на 245 л. с. и 375 Нм крутящего момента, работающая в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод — полный. На разгон с места до 100 км/ч модели потребуется 8,0 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.
Производство Tenet T8, по планам, начнётся в конце лета на одном из предприятий холдинга AGR. Все подробности о комплектациях и ценах станут известны в ближайшее время. Стоимость Chery Tiggo 9 на российском рынке, напомним, начинается от 4 235 000 рублей.
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