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Опубликовано 06 июля 2026, 13:50
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Флагманский кроссовер Chery предложат россиянам под новым брендом

На выставке Иннопром представлен Tenet T9
Самый дорогой кроссовер Chery предложат россиянам под новой маркой. На проходящей в эти дни в Екатеринбурге выставке Иннопром российская компания Tenet представила новый вседорожник T9, который является перелицованным Tiggo 9. Как стало известно Quto.ru, в автосалонах марки автомобиль появится во второй половине 2026 года.
Флагманский кроссовер Chery предложат россиянам под новым брендом
Quto.ru / Максим Ракитин

Технически новинка не будет отличаться от исходника. Её длина составит 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, расстояние между осями составит 2800 мм.

Под капотом будет установлена 2,0-литровая рядная «турбочетвёрка» на 245 л. с. и 375 Нм крутящего момента, работающая в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод — полный. На разгон с места до 100 км/ч модели потребуется 8,0 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

© Quto.ru / Максим Ракитин

Производство Tenet T8, по планам, начнётся в конце лета на одном из предприятий холдинга AGR. Все подробности о комплектациях и ценах станут известны в ближайшее время. Стоимость Chery Tiggo 9 на российском рынке, напомним, начинается от 4 235 000 рублей.

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Автор:Светлана Ходос
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