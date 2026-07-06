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Опубликовано 06 июля 2026, 16:01
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Марка Tenet Plus полностью рассекретила первую машину для России

Продажи модели начнутся в ближайшее время
Раскрыты все подробности об оснащении первой машины Tenet Plus для россиян. В ближайшее время в дилерских центрах новой российской марки появится компактный кроссовер под названием L4. В преддверии старта продаж компания раскрыла все подробности о характеристиках и оснащении автомобиля.
Марка Tenet Plus полностью рассекретила первую машину для России
Tenet Plus

Машина построена на платформе PMA (PLUS Modular Architecture). Её габаритная длина составляет 4505 мм, ширина 1820 мм, высота — 1635 мм, размер колёсной базы равен 2700 мм.

В движение модель приводит 1,5-литровый турбомотор на 147 сил и 225 Нм крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — передний.

© Tenet Plus

Оснащение паркетника включает 8,0-дюймовую виртуальную приборку, мультимедиа с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль с ограничителем скорости, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, а также широкий набор водительских ассистентов.

Все подробности о ценах, комплектациях и сроках появления Tenet Plus L4 в автосалонах станут известны в ближайшее время.

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Автор:Светлана Ходос
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