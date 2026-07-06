Марка Tenet Plus полностью рассекретила первую машину для России

Оснащение паркетника включает 8,0-дюймовую виртуальную приборку, мультимедиа с вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль с ограничителем скорости, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, а также широкий набор водительских ассистентов.

Все подробности о ценах, комплектациях и сроках появления Tenet Plus L4 в автосалонах станут известны в ближайшее время.

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