В России вырос объём ввоза иномарок

Львиную часть новых транспортных средств ввезли из Китая — на долю этой страны пришлось 71,1% импорта. На второй строчке — Киргизия с результатом 18,1%, замыкает тройку лидеров Япония (2,9%).

Чаще всего в нашу страну везут машины Geely, но среди моделей наиболее востребованной оказался кроссовер Mazda CX-5.

Автомобили с пробегом чаще всего импортируют из Японии (56,1%), Китая (26,5%) и Южной Кореи (8,2%). Лидируют здесь японские бренды, а в первую очередь Toyota Corolla.

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