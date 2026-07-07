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Опубликовано 07 июля 2026, 14:11
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В России вырос объём ввоза иномарок

В июне в страну импортировано почти 86 тыс. машин
В РФ резко подскочил объём ввоза иномарок. По итогам июня 2026 года на территорию России было ввезено 85,9 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Из них на новые пришлось 39,6 тыс. экземпляров, на автомобили с пробегом — 46,3 тыс. единиц техники, что на 54% и 17% соответственно больше, чем годом ранее.
В России вырос объём ввоза иномарок
РИА Новости / Татьяна Меель

Львиную часть новых транспортных средств ввезли из Китая — на долю этой страны пришлось 71,1% импорта. На второй строчке — Киргизия с результатом 18,1%, замыкает тройку лидеров Япония (2,9%).

Чаще всего в нашу страну везут машины Geely, но среди моделей наиболее востребованной оказался кроссовер Mazda CX-5.

Автомобили с пробегом чаще всего импортируют из Японии (56,1%), Китая (26,5%) и Южной Кореи (8,2%). Лидируют здесь японские бренды, а в первую очередь Toyota Corolla.

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