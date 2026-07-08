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Опубликовано 08 июля 2026, 16:43
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Changan объявил цену и старт продаж кроссовера Deepal S07 в России

Стоимость новинки составляет 5 289 900 рублей
В России стартовали продажи гибридного Deepal S07 в единственной комплектации. Компания Changan объявила в России старт продаж кроссовера Deepal S07. Автомобиль доступен для россиян только в одной комплектации «Техно». Как стало известно Quto, с учётом предложения по программе trade-in (130 тысяч), госсубсидии (925 тысяч) и кредитного дисконта (150 тысяч) покупка может обойтись в 4 084 900 рублей.
Changan объявил цену и старт продаж кроссовера Deepal S07 в России
Quto

Габаритная длина кроссовера составляет 4750 миллиметров, колёсная база (самая большая в классе) — 2900 миллиметров.

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой последовательного типа, которая состоит из полуторалитрового бензинового двигателя-генератора мощностью 90 лошадиных сил и электромотора на задней оси, отдача которого составляет 238 сил (230 ньютон-метра крутящего момента). Ёмкость батареи от CATL — 31,73 киловатт-часа. Разгон с места до 100 километров в час занимает 7,7 секунды. Восполнить заряд с 30 до 80% возможно за полчаса. Только на электротяге автомобиль может проехать до 174 километров, а максимальный пробег достигает 992 километров.

Машину оснастили шестью подушками безопасности и панорамной крышей площадью 1,9 квадратного метра с электромприводом шторки. В список оборудования входят климат-контроль с ионизатором воздуха, безрамочные двери, подогрев всех сидений, вентиляция кресел переднего ряда, электрорегулировка водительского кресла в десяти направлениях, контурная фоновая подсветка, обогрев рулевого колеса, шумоизоляционные передние боковые стёкла.

Медийный комплекс включает поворотный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма, акустическую систему Sony с 14 динамиками и проекционный экран. Задние пассажиры получили отдельную сенсорную панель для управления дополнительными функциями. Кроме того, автомобиль укомплектован набором электронных помощников, среди которых заявлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического включения дальнего света, а также «прозрачное шасси».

На сам автомобиль распространяется гарантия сроком 5 лет либо 150 тысяч километров пробега. Тяговый аккумулятор защищён заводскими обязательствами на 8 лет или 160 тысяч километров.

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Источник:Quto
Автор:Марина Аверкина
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