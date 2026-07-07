В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

«Собираясь на мотоцикле в путешествие по России летом 2026-го нужного очень внимательно подготовиться», — подчеркнул опытный мотопутешественник.

В первую очередь, эксперт советует брать с собой в дальнюю дорогу литровую бутылку моторного масла, так как нет никакой гарантии, что нужные технические жидкости найдутся в регионах.

Помимо этого, он напоминает о необходимости иметь при себе запас топлива на 80-100 км, для чего подойдут специализированные канистры на 5 или 7 литров: разместить их можно на защитных дугах или заднем сиденье.

«У классического мотоцикла запас хода на одном баке варьируется в диапазоне от 270 до 350 км. Не стоит затягивать заправку до момента, когда загорится “лампочка”», — напомнил Иванов.

По его словам, в большинстве случаев на АЗС есть лайфхак: из-за расположения лючков бензобака автомобили, как правило, стоят к одной колонке, одновременно перекрывая доступ к другим, особенно если места на подъездах не много. Поэтому владелец двухколёсной техники может протиснуться.

Кроме того, Иванов напомнил о необходимости заранее позаботиться о проживании, так как из-за перебоев со связью найти себе ночлег не всегда получится. При этом, по его словам, трафик на дорогах заметно снизился относительно прошлых месяцев.

«Бывают проблемы с интернетом, поэтому я рекомендую бронировать гостиницу заранее и планировать поездку исходя из более коротких расстояний. Если ещё два месяца назад я ездил от Москвы до Екатеринбурга за 17 часов, то теперь стоит разбивать даже предсказуемые отрезки на 500 км в день, планируя заправки и жильё», — подчеркнул мотоциклист.

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