АвтоВАЗ отреагировал на слухи о росте цен на машины Lada

Опубликовано 08 июля 2026, 13:271 мин.
АвтоВАЗ отреагировал на слухи о росте цен на машины LadaРанее ряд «блогеров-инсайдеров» заявили, что с 1 августа производитель увеличивает стоимость всего модельного ряда Lada
АвтоВАЗ опроверг информацию о росте цен на автомобили Lada с 1 августа. Российский автоконцерн АвтоВАЗ официально опроверг распространившуюся информацию о скорой корректировке цен на свою продукцию. В пресс-службе производителя заявили, что никаких ценовых изменений не предвидится, сообщило РИА Новости.
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кроме того, представители компании подчеркнули, что не отвечают за «сны-кошмары» отдельных авторов подобных публикаций. «Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет», — отреагировали в пресс-службе АвтоВАЗа.
Ещё в июне глава российского автогиганта Максим Соколов заявлял, что предпосылок для индексации цен нет.
В последний раз завод пересматривал прайс-листы в январе 2026 года. Тогда машины подорожали в среднем на полпроцента. При этом модели Aura и Largus стали доступнее: первая потеряла в цене 14%, вторая — 3,8%.
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Источник:РИА Новости
Автор:Марина Аверкина
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