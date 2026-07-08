АвтоВАЗ отреагировал на слухи о росте цен на машины Lada

Кроме того, представители компании подчеркнули, что не отвечают за «сны-кошмары» отдельных авторов подобных публикаций. «Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет», — отреагировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ещё в июне глава российского автогиганта Максим Соколов заявлял, что предпосылок для индексации цен нет.

В последний раз завод пересматривал прайс-листы в январе 2026 года. Тогда машины подорожали в среднем на полпроцента. При этом модели Aura и Largus стали доступнее: первая потеряла в цене 14%, вторая — 3,8%.

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