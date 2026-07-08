В России впервые пройдёт уникальная гонка

В марафоне запланировано участие лучших пилотов и команд, участвовавших ранее в подобных соревнованиях в России. Среди возможных претендентов на победу в абсолютном зачете не менее десяти экипажей, выступающих на спортпрототипах, а также на суперкарах GT3.

Впервые с 2022 года зрители смогут увидеть российские спортпрототипы BR03, созданные BR Engineering. Мощность двигателя V6 3.7 у достаточно «лёгких» машин (всего 950 килограммов) составляет около 480 «лошадей».В «1000 км Игора Драйв» планирует принять участие один BR03, управлять которым сможет по-настоящему звездный состав в лице Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Александра Смоляра.

Одной из главных интриг гонки станет противостояние российского автомобиля и его французского конкурента Ligier JS P325 — новейшей версии прототипа класса LMP3, дебют которой на мировых гоночных трассах состоялся в 2025 году. Машина оснащена мотором Toyota V6 3.5 с двумя турбинами. Масса «франзуза» — 950 килограммов, а мощность достигает 477 сил.

С прототипами будут соревноваться суперкары класса GT3. Это заводские гоночные машины, построенные специально для участия в гонках на выносливость по всему миру — в 24-часовых гонках в Ле-Мане, Спа-Франкоршам, Дайтоне, Нюрбургринге и Дубае. Моторы таких машин развивают до 600 лошадиных сил, а масса достигает 1200–1300 килограммов.

В гонке «1000 км Игора Драйв» ожидается не менее семи суперкаров GT3: три Mercedes-AMG GT3 команд Best Tripby Capital RT, YadroMotorsport и Time4Race, три Lamborghini Huracan GT3 команд «ИСКРА Мотоспорт» и Spora GT, а также одна Audi R8 GT3 коллектива Vracing.

Среди пилотов много звезд с мировыми именами. Это и Михаил Алешин, чемпион Мировой серии Renault, призер 24 часов Ле-Мана и этапов серии «Индикар», и Виктор Шайтар, победитель 24 часов Ле-Мана в классе GTE и чемпион мира по гонкам на выносливость, и Сергей Столяров, призер 24 часов Дубая, и другие именитые пилоты.

Напряжённая борьба ожидается в классах GT4 и TCR, где среди участников немало чемпионов России, обладателей Кубка страны и призеров национальных соревнований.

Гостей фестиваля, который будет идти два дня, ждет не только насыщенная спортивная, но и музыкально-развлекательная программа. Свои главные хиты исполнят группа «Комната культуры», Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина. Все желающие смогут посетить выставку редких и классических машин, увидеть шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и прототипов от RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Кроме того, будут организованы экскурсии в боксы команд. Фудкорты с разнообразной кухней не дадут проголодаться, а яркие фотозоны оставят на память лучшие кадры этого лета.

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