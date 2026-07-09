АвтоВАЗ объявил старт продаж новых версий Lada Vesta и Aura по старым ценам

Автомобили впервые получили автоматическую климатическую установку, которая самостоятельно контролирует заданный температурный режим. «Получая сигналы от трёх датчиков, установка автоматически регулирует температуру и распределяет потоки воздуха. При этом система откалибрована таким образом, чтобы процесс автоматической подстройки микроклимата был плавным и минимально заметным для водителя и пассажиров», — заявили на производстве.

Основные компоненты системы поставляют исключительно российские компании, подчеркнули представители компании. Она установлена на всех моделях семейства Vesta в исполнениях «Драйв» и «Техно». Стоимость таких версий стартует с отметок 1 785 000 и 2 015 000 рублей соответственно. Начальные комплектации по-прежнему будут укомплектованы стандартным кондиционером.

Что касается бизнес-седана Aura, то здесь и автоматический климат, и телематическая платформа Lada Connect положены обеим версиям: «Премьер» стоимостью от 2 269 000 рублей и «Статус» с минимальным ценником в 2 466 000 рублей.

С помощью сервиса Lada Connect Старт через смартфон можно удалённо проверить, закрыты ли замки дверей и багажного отсека, не остался ли включенным двигатель, узнать текущий уровень горючего и заряд аккумуляторной батареи, а также определить местоположение транспортного средства и температуру его силового агрегата. Платформа входит в базовое оборудование абсолютно всех модификаций Lada Vesta и Aura.

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