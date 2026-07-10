В России вырос спрос на аварийные принадлежности и аксессуары для колёс

Наиболее значительный рост зафиксирован в Омске, Казани (в 3 раза в каждом), Нижнем Новгороде (в 1,8 раза), Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге (в 1,7 раза в каждом), а также в Перми и Москве (в 1,1 раза в каждом).

Среди аварийных резко выросла востребованность буксировочных принадлежностей (тросов, корозащитных стропов, софт-шаклов и других товаров) — в 1,2 раза по России. Больше всего продажи увеличились в Казани (в 3,5 раза), Нижнем Новгороде (в 1,8 раза), Москве (в 1,4 раза) и Омске (в 1,3 раза).

Помимо этого, отмечен рост спроса на товары для ремонта шин. Наибольший рост интереса к таким товарам зафиксирован в Омске (более чем в 2,5 раза), Екатеринбурге, Казани (в 2 раза в каждом), Санкт-Петербурге (в 1,7 раза), Нижнем Новгороде (в 1,1 раза) и Перми (в 1,1 раза).

Также в первый летний месяц россияне активнее обычного покупали аксессуары для колёс. Спрос вырос в Новосибирске (в 4 раза), Ростове-на-Дону (в 2,5 раза), Волгограде и Екатеринбурге (в 2,3 раза в каждом), Воронеже и Самаре (в 2 раза), Краснодаре (в 1,5 раза), Санкт-Петербурге (в 1,3 раза), Челябинске (в 1,2 раза) и Москве (в 1,1 раза).

Среди аксессуаров для колес увеличились продажи автомобильных насосов: в Волгограде — в 3,5 раза, в Воронеже и Ростове-на-Дону — в 3 раза в каждом, в Самаре, Екатеринбурге и Казани — в 2 раза в каждом.

На колпаки на колёса спрос вырос в 1,3 раза. Особенно это заметно в Нижнем Новгороде (в 3 раза), Москве и Санкт-Петербурге (более чем в 2 раза). Продажи мешков и пакетов для автомобильных шин увеличились в Перми и Самаре — в 3 раза в каждом, а также в Москве — в 1,1 раза.

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