Объявлена стартовая цена кроссовера Esteo MX

Для кузова предложено четыре цвета: белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус», серый «Фантом» и серо-голубой «Сапфирин». Интерьер выполнен в двух вариантах — коричневом или чёрном. В зависимости от выбранной комплектации автомобиль оснащён фирменными колёсными дисками диаметром 19 или 20 дюймов.

Под капотом — двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Максимальная скорость машины — 210 километров в час. Водителю доступны семь режимов движения, четыре из которых предназначены для сложных дорожных условий. Дорожный просвет равен 200 миллиметрам.

Кузов полностью оцинкован. Силовой каркас кузова на 85% состоит из высокопрочной стали. Среди интеллектуальных ассистентов — адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и помощи при перестроении.

Для модели заявлены передние кресла с функцией многозонного массажа с различными режимами и настраиваемой интенсивностью (в комплектации «Флагман») и телематическая система, позволяющая управлять рядом функций автомобиля удалённо.

Мультимедийная система состоит из трёх независимых дисплеев, включая отдельный экран для переднего пассажира. Скорость работы интерфейсов обеспечивает производительный процессор Snapdragon. В список оборудования также вошли аудиосистема BOYA MELODY, возможность обновления «по воздуху», голосовой помощник с искусственным интеллектом, понимающий русскую речь.

Читайте также: