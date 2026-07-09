Эксперты назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей

Чаще всего покупатели обращают внимание на технику из Японии, а безоговорочным лидером по числу перерегистраций остаётся модель Nissan Leaf. На её долю приходится более 25% всех сделок в сегменте.

Самый бюджетный вариант — Nissan Leaf первого поколения в кузовах ZE0 или AZE0. Такой автомобиль реально приобрести в пределах от 500 до 900 тысяч рублей, однако нужно быть готовым к скромному запасу хода. В холодное время года он снижается до 50–80 километров, а летом увеличивается до 120 километров. Большую автономность предлагает Leaf второго поколения (ZE1), стоимость которого варьируется от 1,3 до 1,8 миллиона рублей. Его пробег без подзарядки достигает 200–300 километров в теплый сезон.

Доступной альтернативой на рынке стали и отечественные модели Evolute i‑PRO и i‑JOY. Из-за активного вывода этих машин из сервисов каршеринга и таксопарков, а также стремительного удешевления, двухгодовалые машины с пробегом до 50 тысяч километров довольно часто предлагаются до полутора миллионов рублей.

При выборе подержанного электромобиля решающее значение имеет состояние тяговой батареи. Специалисты советуют проверять показатель остаточной ёмкости (SOH), отдавая предпочтение вариантам с параметром выше 75–80%. Показатель ниже 65% часто сигнализирует о скорой замене элементов питания, а это достаточно большие расходы.

Также важно заранее уточнить стандарт разъёма для ускоренной зарядки. Японские машины оснащаются портом CHAdeMO, а китайские требуют коннектора стандарта GB/T, поэтому нужно убедиться в наличии совместимых зарядных станций поблизости. Отдельного упоминания заслуживает отсутствие системы терморегуляции у возрастных Leaf. Из-за этой конструктивной особенности в жару аккумулятор склонен к перегреву, а на морозе теряет до половины заявленной ёмкости.

Перед заключением сделки обязательно нужно изучить историю транспортного средства. Электрокары из корпоративных парков часто эксплуатировались с постоянным использованием быстрой зарядки, что ускоряет износ батареи и приводит к скрученному пробегу. Стоит внимательно исследовать кузов: машины из США или Японии нередко восстановлены после ДТП.

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