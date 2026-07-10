Автомобилистам перечислили способы снизить риск угона машины

Эксперт подчеркнул: заводская охранная система сама по себе не гарантирует безопасность. Она отвечает за базовое оповещение, но опытный преступник, знакомый с конструкцией модели, легко найдёт слабые точки в штатном блоке управления, центральном замке или цифровой шине обмена данными.

Гораздо результативнее, по мнению Архипова, установка дополнительного иммобилайзера с авторизацией. «Такая система не просто подаёт звуковой сигнал, а блокирует запуск или движение автомобиля. Важно, чтобы блокировка была установлена грамотно: не в очевидном месте, не рядом с рулевой колонкой и не там, куда угонщик полезет в первую очередь», — объясняет специалист.

Для владельцев машин с бесключевым доступом важно исключить перехват радиосигнала брелока с помощью экранирующего чехла или отключения самой функции, а сами ключи лучше всего хранить дальше от входа в дом или квартиру.

Через диагностический порт OBD-II преступник может зарегистрировать новый ключ или деактивировать блокираторы. «Возможные решения - перенос разъёма, защитная крышка с замком, электронная блокировка диагностической линии или ложный разъём. Главное, чтобы защита не мешала нормальному обслуживанию и была понятна владельцу и сервису», — говорит эксперт.

Механические средства — замки на рулевой вал, коробку передач или капот — также остаются довольно эффективными средствами, которые увеличивают для преступника время угона. Машина, которую сложно быстро взломать и увезти, становится менее привлекательной для нарушителя закона.

«Защита капота важна особенно в тех случаях, когда под ним находятся сирена, аккумулятор, реле блокировки, элементы сигнализации или доступ к проводке. Ошибка многих установок — сложная электроника при обычном штатном открывании капота. В такой ситуации злоумышленник может быстро отключить питание или добраться до элементов охранной системы», — напомнил Архипов.

Телематические системы эксперт рекомендует лишь как вспомогательный инструмент. Спутниковый сигнал легко подавить, а машину спрятать в ангар. Маяк должен работать автономно и не заменять основной комплекс защиты.

Эксперт обратил внимание, что грамотный монтаж важнее торговой марки оборудования. «Даже дорогая охранная система будет слабой, если её подключили по шаблону, оставили блок под торпедо, не защитили проводку и не продумали аварийное отключение. Хорошая установка должна быть нестандартной и сложной для быстрого разбора», — рекомендовал специалист.

Кроме того, Архипов посоветовал не оставлять в салоне сервисные метки и документы, не прогревать машину без присмотра и всегда проверять после покупки подержанного автомобиля число прописанных ключей в памяти. Наличие лишних брелоков или следов старой проводки должны насторожить. Для парковки лучше выбирать освещенные участки под камерами. При долгой стоянке машину нужно ставить так, чтобы её нельзя было легко вытолкать или переместить на эвакуатор. «Универсальной защиты от угона не существует, но сочетание технических решений и правильных привычек заметно снижает риск», — подытожил эксперт.

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