В России появилась возможность приобрести Changan Nevo Q05

В России появилась возможность приобрести Changan Nevo Q05Стоимость модели — от 2 270 000 до 2 450 000 рублей
К покупке предлагаются автомобили из партии, которая уже в середине августа будет готова к отправке с завода заказчикам. В этом случае можно выбрать цвет кузова и салона: серебристый с чёрным или белый с чёрным. Срок доставки такого автомобиля составит 90 дней, а цена — 2 270 000 рублей.
Кроме того, есть возможность приобрести одну из трёх машин серого цвета с чёрным салоном, которые уже находятся на границе. Отмечается, что у них «быстрый срок доставки», правда, они чуть дороже — 2 450 000 рублей.
Длина кроссовера — 4435 миллиметров, ширина — 1855 миллиметров, высота — 1595 миллиметров. Объём багажного отсека варьируется от 540 до 1380 литров.
В движение машину приводит электродвигатель мощностью 120 киловатт. Согласно паспорту транспортного средства, его 30-минутная мощность не превышает 80 лошадиных сил, что считается выгодным налоговым показателем. Привод у модели передний, подвеска независимая.
Тяговая батарея ёмкостью 51,9 киловатт-часа от компании CATL. Полного заряда хватает на 506 километров пробега по китайскому циклу CLTC.
Комплектация Lazer Ultra+ включает 18-дюймовые колёсные диски, полный набор систем активной безопасности, камеры кругового обзора на 360 градусов, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, функцию удержания в полосе, распознавание дорожных знаков, бесключевой доступ, панорамный люк, обогрев, вентиляцию и массаж передних сидений, а также аудиосистему с 8-ю динамиками.
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