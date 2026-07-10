В России появилась возможность приобрести Changan Nevo Q05

К покупке предлагаются автомобили из партии, которая уже в середине августа будет готова к отправке с завода заказчикам. В этом случае можно выбрать цвет кузова и салона: серебристый с чёрным или белый с чёрным. Срок доставки такого автомобиля составит 90 дней, а цена — 2 270 000 рублей.

Кроме того, есть возможность приобрести одну из трёх машин серого цвета с чёрным салоном, которые уже находятся на границе. Отмечается, что у них «быстрый срок доставки», правда, они чуть дороже — 2 450 000 рублей.

Длина кроссовера — 4435 миллиметров, ширина — 1855 миллиметров, высота — 1595 миллиметров. Объём багажного отсека варьируется от 540 до 1380 литров.

В движение машину приводит электродвигатель мощностью 120 киловатт. Согласно паспорту транспортного средства, его 30-минутная мощность не превышает 80 лошадиных сил, что считается выгодным налоговым показателем. Привод у модели передний, подвеска независимая.