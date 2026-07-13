Спрос на новые «Москвичи» оказался низким

Опубликовано 13 июля 2026, 11:181 мин.
Спрос на новые «Москвичи» оказался низкимС момента запуска продаж на машины серии М пришлось менее 500 сделок
Новые машины «Москвич» оказались не нужны россиянам. С 6 марта 2026 года, когда официально состоялся старт продаж собираемых в Москве кроссоверов М70 и М90, было реализовано 491 автомобилей. По словам дилеров, за последний месяц спрос начал увеличиваться, но пока остаётся на невысоком уровне.
Москвич
По мнению дилеров, низкий спрос обусловлен высокой стоимостью машин, а также слабой рекламной и маркетинговой активностью «Москвича».
Вседорожники построены на базе китайских SAIC. Кроссовер М70 — это переднеприводная модель, которая предложена с моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, роботизированной трансмиссией или вариатором, а также в двух комплектациях: Драйв и Ультра.
Что касается М90, то модель является флагманом линейки бренда. Автомобиль доступен с единственным 2,0-литровым двигателем, полным приводом и в единственном варианте исполнения Ультимейт.
Производство машин стартовало в декабре 2025 года на сборочной площадке в Москве.
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Источник:Ведомости
Автор:Светлана Ходос
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