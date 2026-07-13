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Опубликовано 13 июля 2026, 11:18
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Спрос на новые «Москвичи» оказался низким

С момента запуска продаж на машины серии М пришлось менее 500 сделок
Новые машины «Москвич» оказались не нужны россиянам. С 6 марта 2026 года, когда официально состоялся старт продаж собираемых в Москве кроссоверов М70 и М90, было реализовано 491 автомобилей. По словам дилеров, за последний месяц спрос начал увеличиваться, но пока остаётся на невысоком уровне.
Спрос на новые «Москвичи» оказался низким
Москвич

По мнению дилеров, низкий спрос обусловлен высокой стоимостью машин, а также слабой рекламной и маркетинговой активностью «Москвича».

Вседорожники построены на базе китайских SAIC. Кроссовер М70 — это переднеприводная модель, которая предложена с моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, роботизированной трансмиссией или вариатором, а также в двух комплектациях: Драйв и Ультра.

Что касается М90, то модель является флагманом линейки бренда. Автомобиль доступен с единственным 2,0-литровым двигателем, полным приводом и в единственном варианте исполнения Ультимейт.

Производство машин стартовало в декабре 2025 года на сборочной площадке в Москве.

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