Спрос на новые «Москвичи» оказался низким

По мнению дилеров, низкий спрос обусловлен высокой стоимостью машин, а также слабой рекламной и маркетинговой активностью «Москвича».

Вседорожники построены на базе китайских SAIC. Кроссовер М70 — это переднеприводная модель, которая предложена с моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, роботизированной трансмиссией или вариатором, а также в двух комплектациях: Драйв и Ультра.

Что касается М90, то модель является флагманом линейки бренда. Автомобиль доступен с единственным 2,0-литровым двигателем, полным приводом и в единственном варианте исполнения Ультимейт.

Производство машин стартовало в декабре 2025 года на сборочной площадке в Москве.

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