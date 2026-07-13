Россиянам объяснили опасность плохого топлива для моторного масла

«В любом топливе есть сера. При сгорании серы образуются оксиды серы. Внутри двигателя они встречаются с водой, её там немного, но пар присутствует всегда, и превращаются в сернистую и серную кислоты. Эти кислоты попадают на стенки цилиндров, которые смазаны маслом, часть смазки смешивается с кислотой и вместе с потоком масла уходит в картер», — пояснил эксперт.

Он отметил, что моторное масло разрабатывается с учётом этого сценария, в его составе есть присадки, которые нейтрализуют кислоту. Однако при слишком высоком содержании серы запас щелочных присадок расходуется значительно быстрее, и вместо 7—10 тыс. км ресурс моторного масла может закончиться уже через 3—5 тыс. км.

В результате в агрегате начинает формироваться кислая среда: кислоты начинают разъедать вкладыши, поршневые кольца, цилиндры, ускоряется появление коррозии на коленвале, активнее образуется нагар.

Одновременно само масло становится более жидким и кислым, заметно снижается его вязкость, оно начинает хуже держать давление и образовывать защитную плёнку. Так что автомобилистам рекомендовано чаще проводить его замену — это обойдётся дешевле ремонта двигателя.

«Присадки не могут бесконечно компенсировать плохое топливо. Масло вырабатывает ресурс раньше, чем это заложено регламентом, а владелец этого не замечает. Если при этом интервал замены масла остаётся прежним, двигатель работает на смазке, которая уже не защищает металл от коррозии», — заключил Ершов.

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