В России задумали лишить россиян скидок при покупке одного типа машин

Напомним, сегодня при покупке гибрида или электромобиля российского производства в кредит или лизинг россияне могут получить субсидируемую государством скидку в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей).

По новым правилам её размер сократится до 10%, но не более 500 тыс. рублей. Возможность сохранения максимальных выплат обсуждается, но только для высоколокализованных моделей.

По предварительным данным, с инициативой выступил российский бренд Evolute.

Мы видим отличный разгон рынка и логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться», — заявил управляющий партнёр компании Андрей Резников.

Ожидается, что окончательное решение по вопросу будет принято до конца 2026 года.

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