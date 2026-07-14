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Опубликовано 14 июля 2026, 09:26
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В России задумали лишить россиян скидок при покупке одного типа машин

Госсубсидии на покупку батарейных машин хотят сократить с 35% до 10%
В РФ задумали резко сократить скидки на один тип машин. В министерстве промышленности и торговли начали прорабатывать вопрос изменения программ льготного автокредитования и лизинга для для электрифицированных автомобилей. Так, в ведомстве намерены сократить нынешний размер госсубсидии более чем в два раза.
В России задумали лишить россиян скидок при покупке одного типа машин
РИА Новости / Максим Богодвид

Напомним, сегодня при покупке гибрида или электромобиля российского производства в кредит или лизинг россияне могут получить субсидируемую государством скидку в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей).

По новым правилам её размер сократится до 10%, но не более 500 тыс. рублей. Возможность сохранения максимальных выплат обсуждается, но только для высоколокализованных моделей.

По предварительным данным, с инициативой выступил российский бренд Evolute.

Мы видим отличный разгон рынка и логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться», — заявил управляющий партнёр компании Андрей Резников.

Ожидается, что окончательное решение по вопросу будет принято до конца 2026 года.

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Источник:Коммерсантъ
Автор:Светлана Ходос
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