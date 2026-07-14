Эксперты разоблачили устройства для экономии топлива

Согласно проведённым организацией ADAC испытаниям, сами устройства никак не взаимодействуют с автомобилем, так что они попросту не способны повлиять на расход топлива.

В ходе тестов проверялся функционал популярных в Германии устройств ecoOBD2 от Ecomac и Syngas OBD Fuel Saver: производители отмечают, что они являются универсальными для машин с бензиновыми и дизельными моторами, и после подключения позволяют снижать расход от 15% до 55%.

Тем не менее, при анализе работы приборов стало понятно, что при подключении они не имеют никакой связи с бортовой электроникой автомобилей. Сами они состоят из простейших электронных компонентов и светодиодов, так что они попросту не способны повлиять на работу двигателя или топливной системы, а вся суть пустышек сводится к миганию диодов и имитации работы.

Кроме того оказалось, что под разными брендами и в разных упаковках продаётся одно и то же устройство.

В России аналогичные устройства представлены достаточно широко, а на маркетплейсах можно купить «экономайзер» на любой вкус и кошелёк. Продавцы даже приводят «реальные отзывы» покупателей и экспертов, иногда к блокам даже прикладываются сертификаты. Тем не менее, россиян предупреждают, что никакого реального снижения расхода топлива продукция этих шарлатанов принести не может, в лучшем случае это будут лишь выброшенные на ветер деньги, в худшем использование непонятных блоков может обернуться поломкой.

Вместо этого водителям советуют пользоваться проверенными методами: плавный стиль вождения без резких маневров, отказ от лишнего груза, контроль за давлением в шинах и регулярное техобслуживание действительно способны повысить топливную экономичность легковушек.

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