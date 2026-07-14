Эксперт объяснил рост популярности китайских машин в России

По его словам, сегодня россияне делают выбор в пользу Haval, Geely и других брендов осознанно, а «потребительские страхи уступили место прагматичному расчёту и реальной лояльности».

«Российский потребитель прошел классический путь адаптации к новому продукту: от отрицания и скепсиса через вынужденное тестирование к признанию. Важнейший психологический сдвиг заключается в том, что китайские машины больше не сравнивают со "старыми добрыми" европейскими или японскими марками, покинувшими страну. Бренды из Поднебесной сформировали собственную, независимую систему координат», — подчеркнул Коган.

Эксперт считает, что одним из главных барьеров на пути к признанию являлись сомнения в надёжности машин из КНР. Однако производители достаточно оперативно реагируют на претензии покупателей к качеству антикоррозийной обработки, нехватку «тёплых» опций и сбои в бортовой электронике в сильные морозы, что положительно сказалось на отношении россиян.

«Скорость, с которой китайские инженеры провели работу над ошибками, оказалась беспрецедентной для традиционно консервативного мирового автопрома. Современные модели, официально поставляемые на российский рынок, проходят глубокую адаптацию ещё на этапе проектирования. Полная оцинковка ключевых элементов кузова, усиленная подвеска, увеличенные бачки омывателя и полноценные пакеты обогревов всего салона стали жёстким индустриальным стандартом», — отметил эксперт.

Кроме того, активное распространение машин из Китая сказалось и на вторичном рынке. Если раньше считалось, что продавать автомобили с пробегом будет невыгодно, то сегодня и эти опасения развеялись: остаточная стоимость остаётся на вменяемом уровне, при этом спрос постоянно растёт.

«Покупатели на вторичном рынке больше не воспринимают трехлетних "китайцев" как опасную экзотику. Сформировалась прозрачная история обслуживания через официальных дилеров, появились понятные алгоритмы компьютерной диагностики, а ликвидность лидеров рынка стабилизировалась на уровне, вполне сопоставимом с былыми корейскими бестселлерами. Появление развитой экосистемы trade-in и цивилизованного вторичного рынка стало финальным аккордом в признании китайского автопрома полноценным и долгосрочным хозяином российских дорог», — подчеркнул Коган.

Эксперт считает, что машины из Китая стали не просто временной заменой технике традиционных брендов, но они изменили привычки россиян, которые стали более требовательны к технологиям и оснащению.

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