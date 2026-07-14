АвтоВАЗ рассказал о новых моторах Lada

Опубликовано 14 июля 2026, 14:351 мин.
АвтоВАЗ рассказал о новых моторах LadaДвигатели будут устанавливать на три семейства машин
АвтоВАЗ рассказал о новых двигателях для Lada. Волжский автозавод сообщил о скором запуске производства нового поколения моторов объёмом 1,6 и 1,8 литра. Работа над ними велась в рамках подготовки к запуску кроссовера Azimut, но в перспективе они появятся и на других семействах автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию Quto.ru.
Lada
Сообщается, что агрегаты были кардинально переработаны и обзавелись 37 новыми или модернизированными унифицированными деталями, также здесь появились другие блок цилиндров, коленвал, шатунно-поршневая группа. Изменения позволили увеличить мощность и топливную экономичность, одновременно повысить надёжность двигателей.
После внесения всех доработок отдача 1,6-литрового двигателя увеличилась со 106 л. с. и 148 Нм крутящего момента до 120 сил и 154 Нм, 1,8-литрового — со 122 сил и 170 Нм до 135 л. с. и 175 Нм.
На первом этапе новые моторы будут использованы на Lada Azimut, но также производитель планирует устанавливать их на автомобили семейств Iskra и Vesta.
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Автор:Светлана Ходос
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