Tenet предложит россиянам новую версию популярной машины

Опубликовано 14 июля 2026, 13:111 мин.
Tenet предложит россиянам новую версию популярной машиныМодель T4L обзаведётся полноприводной модификацией
Tenet предложит россиянам новую версию популярной модели. Российская компания намерена в скором времени представить полноприводную модификацию кроссовера T4L. По предварительным данным, автомобиль появится в автосалонах в конце 2026 года.
Tenet
На сегодняшний день модель, премьера которой состоялась 22 мая 2026 года, доступна на российском рынке исключительно в переднеприводном исполнении.
Предполагается, что в движение машину станет приводить 1,5-литровый турбомотор на 147 сил, в связке с которым будет работать новая 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.
Не исключено, что в перспективе удлинённый T4L сменит в линейке марки компактный T4, однако официального подтверждения этой информации не было.
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Источник:Tagaz
Автор:Светлана Ходос