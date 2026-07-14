Новости
Опубликовано 14 июля 2026, 13:11
1 мин.

Tenet предложит россиянам новую версию популярной машины

Модель T4L обзаведётся полноприводной модификацией
Tenet предложит россиянам новую версию популярной модели. Российская компания намерена в скором времени представить полноприводную модификацию кроссовера T4L. По предварительным данным, автомобиль появится в автосалонах в конце 2026 года.
Tenet предложит россиянам новую версию популярной машины
Tenet

На сегодняшний день модель, премьера которой состоялась 22 мая 2026 года, доступна на российском рынке исключительно в переднеприводном исполнении.

Предполагается, что в движение машину станет приводить 1,5-литровый турбомотор на 147 сил, в связке с которым будет работать новая 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Не исключено, что в перспективе удлинённый T4L сменит в линейке марки компактный T4, однако официального подтверждения этой информации не было.

Читайте также:

  • Эксперты разоблачили устройства для экономии топлива
  • Объявлена дата начала производства обновлённого внедорожника Lada
  • В России задумали лишить россиян скидок при покупке одного типа машин
Источник:Tagaz
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Tenet
,
#SUV / внедорожники
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Tenet предложит россиянам новую версию популярной машины