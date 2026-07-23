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Опубликовано 23 июля 2026, 13:09
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Раскрыто, владельцы каких дорогих машин игнорируют правила в Москве

С начала года на спецстоянки переместили около 20 тыс. премиальных иномарок
В Москве назвали дорогие машины, которые часто нарушают одно правило движения. В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала 2026 года за нарушения правил стоянки и остановки было эвакуировано на штрафстоянки почти 20 тыс. премиальных автомобилей.
Раскрыто, владельцы каких дорогих машин игнорируют правила в Москве
Красильникова Наталия/PhotoXPress.ru

Уточняется, что владельцы машин оставляли свои иномарки под запрещающими знаками, на местах для инвалидов и тротуарах.

В лидерах антирейтинга — BMW и Mercedes-Benz. Машины этих марок были принудительно перемещены на штрафстоянки 6,7 и 6,0 тыс. раз соответственно. Замыкает тройку нарушителей с результатом 3,3 тыс. эвакуаций Audi.

Также с начала 2026 на спецстоянки перемещали автомобили Lexus (1,4 тыс. раз), Land Rover (1,1 тыс. раз), Porsche (737 раз), Rolls-Royce (12 раз), Maybach (4 раза) и Ferrari (1 раз).

«Правила парковки одинаковы для всех водителей, независимо от марки и стоимости автомобиля. Нарушения этих правил создают помехи для пешеходов и других участников дорожного движения, а также могут привести к аварийным ситуациям. Призываем автомобилистов быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах», — отметил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

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Автор:Светлана Ходос
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