В Россию привезут огромный кроссовер Freelander

«Freelander 8 выглядит интересной новинкой, поэтому мы будем рассматривать возможность поставки этой модели в Россию после старта продаж. Логика здесь стандартная: как только автомобиль появится у дилеров в Китае или на других доступных рынках, можно будет оценить стоимость, комплектации и условия доставки», — отметил представитель дилера.

Он напомнил, что на китайском рынке старт продаж кроссовера намечен на вторую половину 2026 года, а цены будут начинаться от 300 тыс. юаней (примерно 3,5 млн рублей). Для нашей страны итоговая стоимость будет зависеть от курса валют, логистических цепочек, условий поставки и комплектаций.