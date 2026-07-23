В Россию привезут огромный кроссовер Freelander

В Россию привезут огромный кроссовер FreelanderМодель под индексом 8 была создана JLR и Chery для Китая
«Freelander 8 выглядит интересной новинкой, поэтому мы будем рассматривать возможность поставки этой модели в Россию после старта продаж. Логика здесь стандартная: как только автомобиль появится у дилеров в Китае или на других доступных рынках, можно будет оценить стоимость, комплектации и условия доставки», — отметил представитель дилера.
Он напомнил, что на китайском рынке старт продаж кроссовера намечен на вторую половину 2026 года, а цены будут начинаться от 300 тыс. юаней (примерно 3,5 млн рублей). Для нашей страны итоговая стоимость будет зависеть от курса валют, логистических цепочек, условий поставки и комплектаций.
Freelander 8 — это большой кроссовер габаритами 5118 х 2050 х 1898 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 3040 мм. В салоне — шесть посадочных мест.
В движение модель приводит гибридная установка на базе 156-сильного турбомотора на 1,5 литра, электромоторов и 60,33-киловаттного аккумулятора. Запас хода на электротяге будет достигать 221 км.
В перечень оснащения входит вытянутый на всю ширину передней панели экран диагональю 46,3 дюйма, мультимедийный комплекс на чипе Snapdragon нового поколения, а также самые современные водительские ассистенты, в том числе внедорожные.
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