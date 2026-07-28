Россиянам напомнили о порядке организации парковки во дворе ЖК

«Расширить или обустроить парковку во дворе многоквартирного дома можно, но начинать необходимо с проверки границ и правового статуса земельного участка. Так, если территория входит в состав общего имущества дома, вопрос должен быть вынесен на общее собрание собственников», — пояснил политик.

Он отметил, что на голосование следует представить планируемую схему размещения парковки, определить перечень работ, источник финансирования и порядок содержания территории в будущем. От этого зависит количество необходимых для решения голосов: если планируется ввести какие-либо ограничения, нужно набрать не менее двух третей голосов жильцов. Например, для установки шлагбаума.

Стоянка не должна перекрывать пожарные проезды, тротуары, подъезды к дому и выходы из подъездов, а также доступ к инженерным коммуникациям. Также необходимо соблюдать санитарные правила и требования доступности для маломобильных граждан.

«Если свободная территория не входит в земельный участок дома и принадлежит муниципалитету, собственники не вправе самостоятельно распоряжаться этой землей. В таком случае необходимо обращаться в местную администрацию», — заключил депутат.

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