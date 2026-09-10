Changan объявил в России старт продаж дизельного пикапа

Базовая версия пикапа оснащена четырёхтактным турбодизелем объёмом 2499 кубических сантиметров. Мотор выдаёт 146 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Пик тяги достигается уже при 1800 оборотах в минуту, что даёт уверенный разгон с грузом и на подъёмах. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. Доступны режимы 2H, AUTO и 4L, которые позволяют выбрать распределение тяги как для трассы, так и для экстремального бездорожья.

Внедорожные возможности пикапа раскрывают пять режимов езды: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег» и «Внедорожный». Безопасное преодоление крутых склонов обеспечивают электронные ассистенты. В топовой версии дополнительно установлена блокировка заднего дифференциала. Задняя подвеска дизельной версии — зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами.

Длина модели достигает 5 350 миллиметров, расстояние между осями равно 3 180 миллиметрам. Дорожный просвет составляет 231 миллиметр. Грузовая платформа имеет размеры 1600×1595×500 миллиметров. Она покрыта защитным составом, оборудована четырьмя петлями для фиксации и дугой безопасности.

Климат-контроль, бесключевой доступ с датчиками на двух передних дверях, запуск двигателя кнопкой и круиз-контроль входят в оснащение обеих версий. Безопасность обеспечивают подушки для водителя и переднего пассажира. В версии «Комфорт» добавлены боковые передние подушки. Машина получила антиблокировочную систему, систему курсовой устойчивости с контролем тяги и функцию предотвращения опрокидывания. Обзор при манёврах дополняют камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», видеорегистратор с записью с четырёх камер и задние парковочные датчики. В стандартное оснащение входят система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», крепления ISOFIX и система контроля давления в шинах.

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