Chery 2014 года преодолел сотни тысяч километров без капремонта мотора

Chery 2014 года преодолел сотни тысяч километров без капремонта мотораПо словам специалистов, двигатель и коробка передач ещё способны прослужить при условии своевременного прохождения ТО
По конструкции паркетник близок к Toyota RAV4, но оснащён более бюджетными комплектующими. Машина обслуживается в одном техническом центре Санкт-Петербурга, строго соблюдая регламент. Поэтому масло в двигателе меняется каждые 10 тысяч километров. Автомобилист принципиально выбирает недорогие оригинальные запчасти из Китая, отказываясь от более качественных аналогов. Механики отметили, что именно позиция владельца привела к частым повторным поломкам. По их мнению, для этого автомобиля аналоги подошли бы лучше.
Главной проблемой машины стала рулевая рейка, которую приходится менять каждые 60 тысяч километров (примерно раз в полтора года). Фактически узел превратился в расходный материал, подобный стойкам стабилизатора. Ходовая часть также требует постоянного внимания — амортизаторы нужно менять каждые 30 тысяч километров. За несколько лет эксплуатации подвеску перебрали практически полностью спереди и сзади. Автоматическая коробка передач продержалась почти до 300 тысяч километров, после чего потребовала ремонта. Двигатель же, благодаря регулярной замене масла, до сих пор работает без капитального вмешательства.
При последнем посещении сервиса в машине не работали вентилятор печки и насос омывателя. В ходе диагностики специалисты также устранили неполадки в электрике. Итоговая стоимость работ составила около 16 тысяч рублей. Механики рекомендовали диагностику рулевого механизма на стенде, замену подшипника левой задней ступицы и обновление тормозной жидкости.
За годы эксплуатации кузов кроссовера покрылся «жуками», есть дефекты лакокрасочного покрытия, но сквозной коррозии на нём пока нет. Иногда по мелочи «шалит» электрика. Но в этом конкретном случае остаётся признать несостоятельность мифа об «одноразовости» китайских автомобилей.
По словам специалистов, при условии своевременного прохождения технического обслуживания и щадящей эксплуатации (без агрессивной езды и серьёзного бездорожья) мотор и коробка передач ещё способны прослужить десятки тысяч километров. Основным ограничивающим фактором в будущем станет не техническая часть, а состояние кузова и экономическая целесообразность дальнейших вложений. Чтобы продлить ресурс этого Tiggo, механики рекомендуют сократить интервал замены масла до 7–8 тысяч километров, отказаться от самых дешёвых запчастей и не откладывать необходимые ремонты.