Chery 2014 года преодолел сотни тысяч километров без капремонта мотора

По конструкции паркетник близок к Toyota RAV4, но оснащён более бюджетными комплектующими. Машина обслуживается в одном техническом центре Санкт-Петербурга, строго соблюдая регламент. Поэтому масло в двигателе меняется каждые 10 тысяч километров. Автомобилист принципиально выбирает недорогие оригинальные запчасти из Китая, отказываясь от более качественных аналогов. Механики отметили, что именно позиция владельца привела к частым повторным поломкам. По их мнению, для этого автомобиля аналоги подошли бы лучше.

Главной проблемой машины стала рулевая рейка, которую приходится менять каждые 60 тысяч километров (примерно раз в полтора года). Фактически узел превратился в расходный материал, подобный стойкам стабилизатора. Ходовая часть также требует постоянного внимания — амортизаторы нужно менять каждые 30 тысяч километров. За несколько лет эксплуатации подвеску перебрали практически полностью спереди и сзади. Автоматическая коробка передач продержалась почти до 300 тысяч километров, после чего потребовала ремонта. Двигатель же, благодаря регулярной замене масла, до сих пор работает без капитального вмешательства.