Exeed предложит россиянам полезную опцию на своих машинах

Exeed предложит россиянам полезную опцию на своих машинахПокупателям кроссовера Exlantix начнут предлагать традиционные кнопки управления
Сама панель устанавливается на нижнюю часть центрального монитора за 10 минут, а подключение обеспечивается через USB-разъём позади монитора или Bluetooth. Кнопки позволяют быстро менять настройки климат-контроля, подогрева и вентиляции сидений, а также уровень звука медиасистемы.
В компании отмечают, что решение удобно автомобилистам, которые «ценят тактильное управление и привычный формат взаимодействия с автомобилем». При этом для зарядки смартфона останутся доступны разъём USB Type-C и беспроводной слот.
Новый аксессуар появится в шоурумах Exeed в ближайшее время. Цены на панель пока не раскрываются.
Минувшей осенью был представлен новый Exeed Exlantix ET8: его ждут в РФ. Китайский производитель намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового флагманского гибридного кроссовера, представленного в Китае. Как сообщили в компании редакции Quto.ru, нашей страны новинка доберётся не ранее будущего года.