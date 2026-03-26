Новости
Опубликовано 26 марта 2026, 15:34
1 мин.

Exeed предложит россиянам полезную опцию на своих машинах

Покупателям кроссовера Exlantix начнут предлагать традиционные кнопки управления
В РФ на машинах Exeed появится очень полезная опция. Китайский производитель объявил о расширении линейки аксессуаров для премиальных гибридов Exlantix ET. В частности, в качестве дополнительного оборудования владельцы могут заказать блок традиционных кнопок управления рядом функций.
Exeed предложит россиянам полезную опцию на своих машинах
Exeed

Сама панель устанавливается на нижнюю часть центрального монитора за 10 минут, а подключение обеспечивается через USB-разъём позади монитора или Bluetooth. Кнопки позволяют быстро менять настройки климат-контроля, подогрева и вентиляции сидений, а также уровень звука медиасистемы.

В компании отмечают, что решение удобно автомобилистам, которые «ценят тактильное управление и привычный формат взаимодействия с автомобилем». При этом для зарядки смартфона останутся доступны разъём USB Type-C и беспроводной слот.

Новый аксессуар появится в шоурумах Exeed в ближайшее время. Цены на панель пока не раскрываются.

Минувшей осенью был представлен новый Exeed Exlantix ET8: его ждут в РФ. Китайский производитель намерен расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового флагманского гибридного кроссовера, представленного в Китае. Как сообщили в компании редакции Quto.ru, нашей страны новинка доберётся не ранее будущего года.