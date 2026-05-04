Госавтоинспекция опровергла повышение автоштрафов для водителей

Опубликовано 04 мая 2026, 13:151 мин.
Госавтоинспекция опровергла повышение автоштрафов для водителейВ ведомстве заявили, что штрафы за нарушения ПДД не увеличатся
В ГИБДД РФ назвали данные о повышении автоштрафов для водителей фейком. В Госавтоинспекции Московской области сообщили, что распространяемая в Сети рядом недобросовестных каналов информация о якобы ужесточении наказания за нарушения ПДД не соответствует действительности.
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru
«Напоминаем, что административная ответственность в области БДД устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утверждённый нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», — отметили в ведомстве.
Таким образом, данные о повышении штрафов за нарушения ПДД на территории России названы фейком, а автомобилистов просят проверять данные в официальных источниках.
Читайте также:
- FAW подтвердил появление в России новой линейки машин
- Юрист объяснил, могут ли таксисты высаживать пассажиров в пути
- Дилеры Lada впервые продали несколько тысяч Iskra
Автор:Светлана Ходос