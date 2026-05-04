Дилеры Lada впервые продали несколько тысяч Iskra

Абсолютным лидером по продажам остаётся Lada Granta — в прошлом месяце на модели остановили свой выбор 11 496 покупателей, что на 13% больше, чем месяцем ранее.

Помимо этого, относительно марта на 30% увеличился спрос на Lada Vesta. В апреле дилеры реализовали 6 080 машин.

Замыкает тройку лидеров внедорожное семейство Niva, продажи которого за последний месяц практически не изменились и составляют 7 189 автомобилей.

Помимо этого, в России хорошо продавались Lada Iskra — россияне купили 3 212 транспортных средств, а рост относительно марта составил 24%. По данным производителя, с момента запуска модели этот результат стал лучшим.

На Lada Largus в прошлом месяце остановили свой выбор 2 645 покупателей, а рост составил 3%.

