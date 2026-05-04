Дилеры Lada впервые продали несколько тысяч Iskra

Опубликовано 04 мая 2026, 07:48
Дилеры Lada впервые продали несколько тысяч IskraСпрос на автомобили марки вырос на 4% в апреле
Спрос на Lada Iskra в РФ впервые превысил 3 000 штук. Волжский автозавод сообщил о росте продаж по итогам апреля 2026 года на 4% по сравнению с прошлым годом. Всего на российском рынке было реализовано 31 172 отечественных автомобиля. Отмечается, что относительно марта спрос вырос на 12%.
Lada
Абсолютным лидером по продажам остаётся Lada Granta — в прошлом месяце на модели остановили свой выбор 11 496 покупателей, что на 13% больше, чем месяцем ранее.
Помимо этого, относительно марта на 30% увеличился спрос на Lada Vesta. В апреле дилеры реализовали 6 080 машин.
Замыкает тройку лидеров внедорожное семейство Niva, продажи которого за последний месяц практически не изменились и составляют 7 189 автомобилей.
Помимо этого, в России хорошо продавались Lada Iskra — россияне купили 3 212 транспортных средств, а рост относительно марта составил 24%. По данным производителя, с момента запуска модели этот результат стал лучшим.
На Lada Largus в прошлом месяце остановили свой выбор 2 645 покупателей, а рост составил 3%.
Автор:Светлана Ходос
