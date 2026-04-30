АвтоВАЗ рассказал об уникальном для Lada оснащении Azimut

АвтоВАЗ рассказал об уникальном для Lada оснащении AzimutНовейший отечественный кроссовер обзаведётся панорамной крышей с люком
Сообщается, что робот установлен на линии, где налажена сборка Lada Aura и Vesta — осенью на ней же планируется запустить выпуск Azimut. Сам процесс установки занимает порядка четырёх минут, а чтобы избежать простоя конвейера, кузов на это время отправляется на отдельный участок.
При помощи автоматического манипулятора стеклянная крыша ставится на машину и центрируется по специальным направляющим, после чего интегрированные в него гайковёрты затягивают винты по периметру панорамной крыши.
К слову, сами гайковёрты «умные» и настроены на необходимый момент затяжки. В случае любых отклонений инструмент останавливается и подаёт сигнал оператору.
На предприятии подчеркнули, что роботизированный стенд был разработан специально под проект Lada Azimut крупным отечественным производителем оборудования.
Сам кроссовер станет первой в истории моделью российского бренда с панорамной крышей и сдвижным люком — опцией планируется оборудовать порядка 40% собранных в Тольятти вседорожников. Ранее сообщалось, что для этого на предприятии была установлена лазерная сварка.