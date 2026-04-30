АвтоВАЗ рассказал об уникальном для Lada оснащении Azimut

Сообщается, что робот установлен на линии, где налажена сборка Lada Aura и Vesta — осенью на ней же планируется запустить выпуск Azimut. Сам процесс установки занимает порядка четырёх минут, а чтобы избежать простоя конвейера, кузов на это время отправляется на отдельный участок.

При помощи автоматического манипулятора стеклянная крыша ставится на машину и центрируется по специальным направляющим, после чего интегрированные в него гайковёрты затягивают винты по периметру панорамной крыши.