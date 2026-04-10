АвтоВАЗ бесплатно установит на Lada Granta оборудование

Опубликовано 10 апреля 2026, 15:00
АвтоВАЗ бесплатно установит на Lada Granta оборудованиеПроизводитель объявил отзыв для машин 2021 и 2022 года выпуска
Дилеры Lada бесплатно установят оборудование на одну модель. Волжский автозавод объявил сервисную кампанию для автомобилей семейства Lada Granta, которые были реализованы в период с сентября 2021 по апрель 2022 года. Техцентр придётся посетить владельцам 41 307 единиц техники. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.
Lada
Сервисная кампания связана с установкой «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС — ранее машины продавались без неё из-за перебоев с поставками электронных компонентов, возникших в 2021 году. Теперь же машины будут доукомплектованы недостающим оборудованием.
Все работы будут проведены за счёт производителя.
Владельцы машин, которые попали под действие отзыва, будут проинформированы о необходимости предоставить свою Granta дилер по телефону или электронной почте. Кроме того, самостоятельно проверить данные автомобилисты могут по VIN-коду на сайте Росстандарта.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга сообщил о планах АвтоВАЗа собрать до конца 2026 года порядка 8 000 экземпляров Lada Iskra.
Автор:Светлана Ходос