Беглов раскрыл планы по выпуску машин Lada в Питере

Беглов раскрыл планы по выпуску машин Lada в ПитереДо конца года в северной столице соберут 8 тысяч машин семейства Iskra
Чиновник напомнил, что на ПМЭФ летом 2025 года было подписано соглашение между отечественным автогигантом и петербургским предприятием, которое подразумевает выпуск российских автомобилей на площадке.
«К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объём будет зависеть от рыночной ситуации», — отметил Беглов.
Также политик отметил, что в городе работает филиал Инженерного центра АвтоВАЗа, сотрудники которого занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей Lada.
Ранее АвтоВАЗ объявил о режиме простоя в мае. Остановка конвейеров связана с подготовкой к выпуску кроссовера Azimut, выпуск которого стартует в III квартале 2026 года.