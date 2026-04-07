Беглов раскрыл планы по выпуску машин Lada в Питере

Чиновник напомнил, что на ПМЭФ летом 2025 года было подписано соглашение между отечественным автогигантом и петербургским предприятием, которое подразумевает выпуск российских автомобилей на площадке.

«К сентябрю завершили модернизацию оборудования, запустили серийное производство. На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объём будет зависеть от рыночной ситуации», — отметил Беглов.