Юрист объяснил, могут ли таксисты высаживать пассажиров в пути

«Высадка на проезжей части в непредназначенном для этого месте — это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ), которое создаёт аварийную ситуацию. Это злоупотребление правом со стороны водителя», — подчеркнул эксперт.

Пассажирам в случае возникновения такой ситуации можно привлечь к ответственности перевозчика, а также взыскать с него убытки. В этом случае юрист рекомендует сразу сделать скриншот геолокации, сфотографировать машину такси и место высадки, заснять погодные условия. Не лишним будет запастись контактами свидетелей.

Кроме того, чек за повторную поездку до пункта назначения станет подтверждением убытков. С этими документами можно обращаться в суд.

«Идеальный вариант — подавать иск солидарно к водителю и агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда перевозчиком признавали именно сервис заказа», — отметил Тарновский.

Кроме того, правозащитник напомнил, что таксист обязан иметь полис ОСАГО, а при получении травм во время поездки пассажир имеет право требовать компенсацию вреда здоровью и имуществу. В этом случае инцидент обязательно нужно зафиксировать в полиции.

