В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для таксистов

Парламентарии напомнили, что сегодня законодательство не запрещает остановку легкового такси на остановках городского транспорта для посадки и высадки пассажиров, если они не создают помех. Тем не менее, в Москве за это можно сразу же получить штраф с дорожных камер.

«Просим рассмотреть возможность: внесения изменений в нормативные правовые акты, уточняющие порядок применения знака 3.27 "Остановка запрещена" с учётом уже предусмотренных исключений; корректировки алгоритмов работы автоматических средств фиксации нарушений с учётом факта кратковременной остановки легкового такси для посадки и высадки пассажиров», — говорится в депутатском запросе в Минтранс РФ и столичный департамент транспорта.