В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для таксистов

В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для таксистовДепутаты обратили внимание на нарушения в работе дорожных камер в Москве
Парламентарии напомнили, что сегодня законодательство не запрещает остановку легкового такси на остановках городского транспорта для посадки и высадки пассажиров, если они не создают помех. Тем не менее, в Москве за это можно сразу же получить штраф с дорожных камер.
«Просим рассмотреть возможность: внесения изменений в нормативные правовые акты, уточняющие порядок применения знака 3.27 "Остановка запрещена" с учётом уже предусмотренных исключений; корректировки алгоритмов работы автоматических средств фиксации нарушений с учётом факта кратковременной остановки легкового такси для посадки и высадки пассажиров», — говорится в депутатском запросе в Минтранс РФ и столичный департамент транспорта.
Авторы инициативы отмечают, что главная причина рассылки незаконных штрафов таксистам кроется в работе комплексов автоматической фиксации нарушений. Уточняется, что они могут попросту не учитывать предусмотренные законом исключения и фиксировать остановку всех транспортных средств через несколько секунд.
«Эту правовую коллизию необходимо устранить, чтобы правила работали так, как они написаны, а не так, как их интерпретируют камеры», — считает депутат Дмитрий Гусев.
Ранее в РФ придумали новые требования для водителей такси.