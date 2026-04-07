Раскрыто, как сильно выросли зарплаты таксистов в 2025 году

Опубликовано 07 апреля 2026, 13:271 мин.
Раскрыто, как сильно выросли зарплаты таксистов в 2025 годуПеревозчики стали получать на 53% больше
Выяснилось, как сильно выросли зарплаты таксистов в 2025 году. Общий объём зарплатного фонда в России увеличился по итогам прошлого года на 16% по сравнению с 2024 годом. При этом лидером по этому показателю стала таксомоторная отрасль, говорится в исследовании бюро «Национальные кредитные рейтинги».
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
Сообщается, что водители легкового такси стали получать на 53% больше в 2025 относительно 2024. Помимо этого, высокая динамика отмечается в производстве драгметаллов и страховании (по 39%), а также аренде и лизинге легковых автомобилей (+36%).
Эксперты отмечают, что высокий рост в пассажирских перевозках, аренде и лизинге машин объясняется дефицитом кадров в этих сферах. Последний, помимо прочего, связан с введением в ряде регионов ограничений на работу мигрантов.
Средняя месячная зарплата в России по всем сферам по итогам 2025 года составила 91 800 рублей, при этом данные Росстата выше — 100 360 рублей.
Источник:Ведомости
Автор:Светлана Ходос
