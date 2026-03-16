Как покупатели кошмарят дилерские центры

Сообщается, что летом 2024 года жительница Саратова купила новый Nissan X-Trail E-Power, а все документы были оформлены на её мужа, на который оформлена доверенность. И сразу после покупки, и спустя пару недель во время звонка менеджера претензий не возникло.

Тем не менее, владельцы кроссовера отправили в автосалон досудебную претензию, причём неправильно указали адрес. А спустя год в компанию позвонили из Саратовского суда, который уточнил, почему её представители не присутствуют на судебных заседаниях.

Оказалось, что клиенты обратились в суд с требованием расторгнуть договор, вернуть полную стоимость машины и всё прочие расходы: установку сигнализации, постановку на учёт, оформление ОСАГО и прочее. При стоимости машины в 4,2 млн рублей истцы требовали с шоурума 36 млн рублей.

Согласно материалам дела, поводом для столь серьёзных претензий стало частное мнение установщика сигнализации о частичном окрасе заднего бампера. Суд назначил экспертизу, которая подтвердила проведённый ранее ремонт. Однако во внимание не было принято, что на годовалой (на тот момент) машине повреждения могли появиться в процессе эксплуатации.