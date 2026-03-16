Как покупатели кошмарят дилерские центры

Как покупатели кошмарят дилерские центрыПодозрительные схемы активно практикуются в региональных судах
Сообщается, что летом 2024 года жительница Саратова купила новый Nissan X-Trail E-Power, а все документы были оформлены на её мужа, на который оформлена доверенность. И сразу после покупки, и спустя пару недель во время звонка менеджера претензий не возникло.
Тем не менее, владельцы кроссовера отправили в автосалон досудебную претензию, причём неправильно указали адрес. А спустя год в компанию позвонили из Саратовского суда, который уточнил, почему её представители не присутствуют на судебных заседаниях.
Оказалось, что клиенты обратились в суд с требованием расторгнуть договор, вернуть полную стоимость машины и всё прочие расходы: установку сигнализации, постановку на учёт, оформление ОСАГО и прочее. При стоимости машины в 4,2 млн рублей истцы требовали с шоурума 36 млн рублей.
Согласно материалам дела, поводом для столь серьёзных претензий стало частное мнение установщика сигнализации о частичном окрасе заднего бампера. Суд назначил экспертизу, которая подтвердила проведённый ранее ремонт. Однако во внимание не было принято, что на годовалой (на тот момент) машине повреждения могли появиться в процессе эксплуатации.
Суд первой инстанции постановил взыскать с продавца машин 7 млн рублей, причём пени (94 тыс. рублей) начислялись с первого же дня после заседания. Апелляция согласилась с этим решением, но постановила вернуть сам автомобиль ответчику до конца марта 2026 года.
Впоследствии выяснилось, что сам истец — фигура известная в Саратовских судах, что само по себе вызывает массу вопросов. Так, в 2016 году он был отправлен в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере, а после выхода на свободу только с 2023 по 2025 год принял участие примерно в 50 судебных заседаниях о «защите прав потребителей» после покупки «некачественной бытовой техники и автомобилей». В каждом из них суд вставал на сторону опытного мошенника.
По словам главы E.N.Cars Евгения Забелина, компания уже выплатила истцам 17,5 млн рублей. Тем не менее, одновременно поданы заявления в полицию и прокуратуру относительно законности выносимых в Саратове судебных решений.