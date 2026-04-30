Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости

Опубликовано 30 апреля 2026, 08:081 мин.
Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скоростиГлава ЦОДД Москвы заявил о технической готовности дорожных камер
В РФ предложили снизить нештрафуемый порог скорости. Московские дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости к нынешних 20 км/ч до 2 км/ч. Об этом заявил глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда "за"», — заявил чиновник.
При этом он уточнил, что окончательное решение об ужесточении должны принять в правительстве и МВД.
Стоит отметить, что ранее столичные власти неоднократно выступали с аналогичными инициативами, но в министерстве внутренних дел нововведение не поддерживали и призывали сначала провести полную ревизию российских дорог и обоснованности скоростных ограничений на них, а также устранить все ловушки для водителей.
Источник:РБК
Автор:Светлана Ходос
Теги: