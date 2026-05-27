Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

«Увлечение мотоциклами — это достаточно опасное хобби. Вряд ли травматизм можно сравнить даже с парашютным спортом или глубоководным дайвингом. Говорят, что не существует такого мотоциклиста, который не падал. Если не падал, значит обязательно упадёт. Касание асфальта неизбежно, а это значит, что мы должны носить мотоэкипировку. Она бывает разных видов, защищающая на разных видах покрытия, разных видах техники», — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что сама защита может быть разной, но есть единое правило для всех: каждый сустав должен быть закрыт.

Российское законодательство прямо предписывает водителям носить шлем, но всё остальное остаётся на усмотрение самого мотоциклиста. К слову, в ряде других стран есть обязанность иметь также перчатки, либо специальную обувь и куртку, хотя в некоторых американских штатах допустимо вовсе обходиться солнечными очками.

Иванов напомнил, что ни в коем случае при езде на мотоцикле нельзя надевать обычную гражданскую одежду. Дело в том, что стандартные джинсы и их аналоги с приставкой «мото» значительно отличаются, хотя внешне это почти незаметно.

«То есть, выглядит это как джинсы, но когда мы едем по асфальту вслед за мотоциклом, который уже упал на бок, у нас не истирается кожа, а джинсы или мотобрюки держат вот это вот трение и не оставляют на нас шрамов», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что мотоцикл — это не красивый аксессуар, а в случае экстренной ситуации экипировка в прямом смысле способна снизить риск травм, а в отдельных случаях — спасти жизнь.

«Мы видим мотоциклистов в шортах, мы видим у них отсутствие экипировки, хотя бы шлем носят. Что я могу сказать: огромное количество людей ежегодно ждёт мотосезон. И эти люди ожидают донорские органы. Звучит ужасно, но каждый мотоциклист должен помнить, чтобы не попасть на тот самый стол и не стать донором, нужно хотя бы немного защитить свое тело. Но если человек едет в шортах, если человек пренебрегает экипировкой, если он пренебрегает нагло правилами дорожного движения, правилами банальной безопасности, подвергает себя и окружающих действительно серьёзной угрозе, он должен понимать, что возможно в случае самого плохого расклада он все равно сделает доброе дело. Но уже не для себя, а для других. Берегите себя и относитесь к экипировке гораздо внимательнее, чем сейчас. Пересмотрите свой гардероб, потому что крайне важно подумать не только о себе, но и о своих близких», — заключил Иванов.

