Названы причины стремительного обвала спроса на каршеринг в России

Названы причины стремительного обвала спроса на каршеринг в РоссииСбои в геолокации снизили спрос на сервис
В одной компании отметили, что причина снижения спроса кроется в высоких ценах и постоянных сбоях в геолокации.
«Активность пользователей была ограничена в первую очередь агрессивной ценовой политикой операторов, а также ограничениями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов», — заявили в сервисе «Делимобиль».
Оператор также отметил, что прибыль осталась на уровне 2024 года, но только из-за увеличения стоимости поездок на арендных машинах по итогам 2025 года на 10%.
В конце января сообщалось, что в России хотят ограничить парковку автомобилей краткосрочной аренды на придомовых территориях. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить приоритетные права жителей, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды. Соответствующее предложение уже направлено главе Минтранса Андрею Никитину.