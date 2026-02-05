Названы причины стремительного обвала спроса на каршеринг в России

В одной компании отметили, что причина снижения спроса кроется в высоких ценах и постоянных сбоях в геолокации.

«Активность пользователей была ограничена в первую очередь агрессивной ценовой политикой операторов, а также ограничениями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов», — заявили в сервисе «Делимобиль».